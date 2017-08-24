世大運》北韓舉重名將林貞心 狀況不佳還是奪金

北韓舉重好手林貞心，這次來台參加世大運輕鬆奪下女子75公斤級金牌。(周鎮宇攝)

台北世大運，參加女子75公斤級舉重項目的北韓選手林貞心，成績相當頂尖，是連兩屆奧運金牌得主，今也輕鬆以抓舉115公斤、挺舉145公斤，總和260公斤，領先第二的白俄羅斯選手多達20公斤，輕鬆拿下金牌。

這也是林貞心首度來到台灣，就輕鬆擊敗同級對手，輕鬆奪金，林貞心表示，很開心能夠以大學生的身分來參加世大運，雖然狀況不好，這樣的成績自己其實沒有很滿意。

不過被問到藉著出國比賽，去台灣景點逛逛，林貞心說：「除了訓練與比賽外，沒有去任何地方，接下來就是幫祖國的其它選手加油打氣，希望能奪下好成績。」

(中時電子報)