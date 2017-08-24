提升淡水山區救援效能 林堉璘宏泰基金捐自動CPR機
公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金捐贈給新北市政府消防局2組價值共約160萬元的自動心肺復甦機，供第三救災救護大隊淡水分隊及竹圍分隊山區救援所用，由宏泰企業機構財務長張志明24日於蘆洲分隊代表捐贈、消防局副局長陳崇岳代表接受。
過瀚邦機構董事長曾黃麗明表示，由於淡水沒有自動心肺復甦機設備，而淡水、竹圍分隊常支援山區救護，為提升淡水區救護服務效能，遂捐贈予第三救災救護大隊淡水及竹圍分隊自動心肺復甦機各1組，希望提供淡水民眾更優質的救護服務。
公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金由宏泰集團董事長林堉璘創辦，其指出林堉璘董事長創業迄今30餘年來，一直秉持著飲水思源回饋社會的理念，多年來皆熱心公益不遺餘力，將大部分資產交由公益信託，唯一的信念就是為社會盡心力。
(中時)
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