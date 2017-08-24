「空中巨無霸」A380 陷入銷售危機
目前全球最大、最昂貴的客機空中巴士A380問世後創下了客機全新標準。然而自2009年A380上市至今，其銷售表現並不理想，近期更是發生「訂單荒」，繼2015年産量為27架、2018年為12架後，2019年産量將降至8架。
空中巴士A380問世適逢全球金融危機，銷量大打折扣，但這並非銷售不佳的主因。國際航空運輸協會認為，目前相對較低的能源價格降低了航空營運成本，因此全球航空業整體表現都不錯。A380在設計、定位等方面的缺陷，才是市場表現不佳的關鍵所在。
首先是設計理念欠妥。由於A380體積過大，比波音公司大型客機747更寬、更高，有些機場必須全面改建跑道和登機口才能容納A380，造成其適用機場受限。再者，A380的座位多達550個，如果沒有充足客源可以坐滿飛機，對航空公司造成的經濟損失可能遠大於座位較少的普通客機。此外，A380無法像波音747那樣改裝成貨機，因此一些國際貨運公司也不可能購買A380。
A380之所以有這些問題，是因為該公司對航空業的發展前景預測失準。當時，空中巴士公司認為，隨著人口增長和全球化深化發展，國際主要航空樞紐間的客運量會上升，因此超大型飛機是解決客運量和跑道數量不足的制勝關鍵。如今的現實狀況卻是，二、三線機場的乘客數量明顯加，航空公司也更傾向增加班次、而非擴大飛機容量來運送旅客。
英國《金融時報》評論認為，空中巴士遭遇訂單荒，顯示其技術創新難以轉為盈利。空中巴士執行長恩德斯近日強調，該公司將以減產為契機，提升A380對客戶的吸引力，以重振「空中巨無霸」的雄風。然而，如今航空業偏愛小而美的飛機，A380能否找到足夠的生存空間仍待觀察。
(中時)
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