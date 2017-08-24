純情女遭網騙　誤當人頭帳戶還挨告

林女遭到網路詐騙，一樣淪為受害人，基隆地檢署予以不起訴處分。（張穎齊攝）

網戀陷阱多！基隆市1名35歲林姓女子，利用網路交友軟體，認識1名陳姓男子，2人不到一周便迅速交往，並以「老公」、「老婆」互稱對方，怎料陳男卻利用花言巧語，騙到林女的3本銀行帳戶及密碼，從此人間蒸發。不久警方循線逮捕林女，並告訴林女有9名受害者將數十萬匯到她的戶頭，林女才驚覺被充當「人頭帳戶」，檢方認定林女也是受害者，遂予以不起訴處分。

處分書顯示，林女在去年11月間結識陳男，2人生平從未謀面，林女也從未交過男朋友，而陳男則每天利用LINE來討林女歡心，且竟在4天就火速交往，而第5天即以接CASE為由，說明自己在澳門做生意，因為有一筆130萬元的尾款要匯進來，要求林女幫忙開戶，並將提款卡帳號密碼給她。

孰料，林女卻不疑有他，乖乖辦了3個銀行帳戶，交辦給陳男，直到幾天後，有9名被害人向警方控告錢被騙到匯進林女帳戶，每一筆都在千元至10萬元不等，警方循線逮捕到林女，並將她依詐欺罪送辦。

「我也是被害人！」林女供稱，她是在網路交友軟體被陳男所騙，不但被騙感情，連帳戶也被騙，堅稱自己絕對不是詐騙集團。

經檢方調查後，認定林女也是受害人，予以不起訴處分，此外警方也將擴大偵查陳男下落。

(中時)