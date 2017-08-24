甜美系「小綾瀨遙」 17歲永野芽郁擄獲雙帥

17歲永野芽郁。（甲上）

《白晝的流星》。（甲上）

今年日本純愛電影口碑發酵，掀起一陣風潮，網路上更有粉絲點出2017年4部必朝聖電影，包括《明天，我要和昨天的你約會》、《與妳的100次愛戀》、《我想吃掉你的胰臟》與《白晝的流星》！

其中被日本漫迷推崇為「初戀聖經」的《白晝的流星》，真人版電影由《神劍闖江湖》永野芽郁、《海猿3D》三浦翔平和「放浪新世代」白濱亞嵐上演酸甜三角戀，讓粉絲推爆直喊：「要跪著看完！」、「200%的揪心純愛電影！」

《白晝的流星》女主角永野芽郁年僅17歲卻有大將之風，在日本更被封為「小綾瀨遙」，清新演技也被譽為「下一個蒼井優」，甚至曾和深田恭子、多部未華子等大咖影星合作，人氣度竄升成為今年最受矚目的新生代女星！

她在《白晝的流星》裡周旋在兩位「vivi國寶級帥哥」三浦翔平和白濱亞嵐之間，三人共譜揪心的校園愛戀， 而永野芽郁在片中自然不造作的模樣，不僅擄獲雙帥青睞，更吸引不少男女粉絲，更被漫迷大讚真人版還原度超高，讓《白晝的流星》喚起影迷們的初戀時光。電影9月22日在台上映。

(中時)