《了解與互信 兩岸一定旺》川普甫讚「尊重美國」 金正恩嗆「造更多飛彈」 哪招？
美朝關係劍拔弩張， 金正恩再放話「秀肌肉」， 要大力生產飛彈和彈頭，還說北韓的飛彈有重返大氣層的能力， 不過川普老大怎麼可能示弱? 他還在造勢場合上，稱金正恩「開始尊重我們了」， 同時也宣布制裁支持北韓的中俄企業，但這一招對北韓真的起得了作用嗎？
另外大陸《解放軍報》這幾天報導，說大陸門口的鄰居，充滿變數，似乎就是暗指中印對峙、美韓軍演，及增加軍費預算的日本，就像「灰犀牛」都是可能會有巨大影響的潛在危機？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！
本集來賓資深媒體人黃敬平、前政院發言人鄭麗文、前政務委員高思博、資深媒體人康仁俊、軍事評論員魏東旭(北京連線)。
(中時電子報)
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