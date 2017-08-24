假少將稱認識希拉蕊 詐騙1700萬
假冒軍情局少將的53歲男子盛男，以認識陸、美高層人士為由對外招搖撞騙，先後騙倒曾任2屆北京政協的大陸富商韓男、音效IC上櫃廠商驊訊董事長鄭男等人，得手1700多萬，新北地院依冒用公務員詐欺等罪，判他5年8月徒刑。
判決指出，盛男自2013年起對外佯稱認識中國領導人習近平秘書、美國前國務卿希拉蕊特別助理，可幫忙打理移民或投資，藉此遊走多國行騙，同年前北京政協韓男來台，先藉故親近，隔年見時機成熟，向韓男誆稱，可協助韓妻移民加拿大，期間陸續以運作費、機票等名義，詐騙200多萬。
不僅如此，盛男還透過中間人牽線，認識驊訊電子公司董事長鄭男，佯稱中國山西省長希望驊訊代為重整華上光電，藉此要求鄭買下該公司8%股權，另又假借結識習進平秘書，可安排資金挹注鄭男在中國投資的「K歌達人」App事業，前後詐得300多萬。
盛男另又以「營救台灣情報員」為由，向劉姓殯葬業者詐騙450萬得逞，甚至連國小同學都不放過，冒用軍情局少將名義，佯稱可協助同學赴美工作、取得居留權騙錢。
法官審酌盛男雖坦承犯行，但並未與被害者達成和解，新北地院依冒用公務員詐欺等罪，判他5年8月徒刑，全案可上訴。
(中時)
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