815停電調查小組現勘大潭 政院：並非單一環節出錯

行政院815停電事故調查專案小組今（24）日於大潭電廠現地實勘。（圖／行政院提供）

行政院815停電事故調查專案小組今（24）日於大潭電廠現地實勘。（圖／行政院提供）

行政院815停電事故調查專案小組今（24）日於大潭電廠現地實勘。（圖／行政院提供）

行政院815停電事故調查專案小組今（24）日於大潭電廠現地實勘。（圖／行政院提供）

行政院815停電事故調查專案小組今（24）日於大潭電廠現地實勘。（圖／行政院提供）

行政院815大停電調查小組今（24）日前往大潭電廠現勘，專案小組委員皆認為並非單一環節操作問題，而是多個防護環節未落實，應還原整個系統的風險管控，強化多層式防護機制，由硬體、軟體及標準作業程序等全面強化。

昨現勘由中油及台電公司解說事故當天情形，並就委員們關心的議題，真正造成斷氣及停電的原因、是否有標準作業程序（SOP）及現場監督人力與防呆機制等提出補充報告。

委員們也要求，中油應補充說明內部分層負責授權情形及現場監督權責，以利釐清人員行政責任。

行政院指出，外界認為台電電力系統相對脆弱，因此應就系統韌性強化，擬定短中長程目標，已建議台電與中油對於關鍵性維修、施工等管理介面應加強橫向聯繫，避免再發生疏失。

815停電事故發生原因，行政院認為，必須從源頭檢討系統性的不合理問題，並建構多層防護概念，同時希望把檢討成果應用在其他電廠的體檢，這是專案小組的重要目的之一。

行政院強調，專案小組後續將依中油公司及台電公司所提供的資料及現場重建狀況，調查釐清事故原因並提出改善建議，務期於最短時間內完成調查報告。

(工商)