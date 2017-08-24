8月27日漁人碼頭璀璨煙火 搭船浪漫行！
七夕情人節將近，8月27日來淡水漁人碼頭搭船賞煙火，讓璀璨煙火成為永恆回憶。為了回饋參與民眾的熱情，今年新北市政府特別將港灣煙火加倍施放，煙火秀設計以高空煙火為主，並以各式煙火彈搭配演出，扇型、心型、微笑等各種樣式，總煙火數1314發，加倍璀璨，讓來觀賞煙火的民眾情侶甜蜜緣定一生一世，幸福滿滿。
漁業處表示，為了取得最佳的觀賞角度，港區娛樂漁船提供搭船賞煙火體驗服務，如果三五好友想要有專屬賞煙火空間也可包船來場海上派對，目前已陸續預訂即將額滿！在漁人碼頭的遊艇業者也搶先卡位，早有多艘遊艇預定包船出海賞煙火。
距離8月27日煙火秀還有2天，娛樂漁船業者特別加碼多開放2艘船，快來預定。除了娛樂漁船及遊艇外，民眾想感受河海風光，也可以乘坐渡輪，配合當日接駁，渡輪將營運時間延長到下午10時，讓民眾能夠在淡水河上欣賞絢麗璀璨的煙火。
建議民眾午後時先到港區欣賞漁港風光，來場下午茶之約，夕陽西下前，在情人橋上和心愛的人一起等待一天的落幕，欣賞那剎那永恆唯美畫面，到了晚上搭乘娛樂漁船或渡輪在淡水河上觀賞燦爛煙火秀，享受這愛戀的時刻，別有一番風情。
(中時)
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