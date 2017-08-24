創業賽會見台團隊 張志軍：願首先與台灣同胞分享發展機遇

大陸國台辦主任張志軍(前左5)，24日在北京會見前來參加第二屆京台青年創新創業大賽決賽的台灣團隊代表。(取自國台辦官網)

第二屆京台青年創新創業大賽決賽將於25日在北京舉行，大陸國台辦主任張志軍24日會見進入決賽的台灣團隊代表時指出，兩岸同胞是骨肉天親，願意首先同台灣同胞分享發展機遇。

據國台辦官網消息，國台辦主任張志軍24在北京會見了前來參加第二屆京台青年創新創業大賽決賽的台灣團隊代表。

張志軍表示，近年來，大陸深入實施創新驅動發展戰略，大力推進供給側結構改革，經濟發展保持了穩中向好態勢，為各類市場主體發展提供了廣闊空間和難得機遇。

張志軍說，兩岸同胞是骨肉天親，我們願意首先同台灣同胞分享發展機遇。京台青年創新創業大賽為台灣青年創新創業項目落地北京、兩岸青年攜手合作搭建了有益平台，希望今後這樣的活動繼續辦下去，越辦越好。

第2屆京台青年創新創業大賽決賽於25日在北京舉行，共有來自北京和台灣的42支青年團隊參加。

(旺報)