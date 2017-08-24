交往小5歲籃球員一年 前女團成員明年結婚
34歲南韓女星正雅出身長腿辣妹女團「After School」，去年離團後，便把演藝重心轉到戲劇，今（24日）爆出她將在明年4月嫁給小5歲的籃球選手鄭昌永，後來消息被證實，正雅也是繼前隊長嘉熙後，第二個升格人妻的「After School」前成員。
正雅2013年曾和「SHINee」隊長溫流傳出姊弟戀，但兩人都否認緋聞，2015年再被爆和小5歲的籃球選手鄭昌永熱戀，當時正雅所屬經紀公司僅表示他們互有好感，強調只是好友關係。
而今韓媒指出兩人將於明年4月28日舉行婚禮，隨後公司「Bam 娛樂」即承認婚訊，坦言他們從好朋友發展成戀人，已經交往一年。正雅接受韓媒訪問，則甜蜜回應「心裡很踏實」，並補充自己還沒被求婚，稱原本打算更早結婚，但因為男友還有職籃賽事要打，才會延到明年，而「After School」成員們也都知道消息，給予滿滿祝福。
(中時電子報)
關鍵字：After School、正雅、鄭昌永
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