百度甩了外賣被阿里餓了麼吃了

阿里巴巴集團旗下餓了麼終於出手，全資收購了百度外賣，讓這件紛擾多時的併購案終告塵埃落定。餓了麼CEO張旭豪24日發表公開信指出，將讓百度外賣保持既有的品牌和組織架構獨立營運，百度外賣CEO鞏振兵將繼續執掌百度外賣的兵符。餓了麼要向百度外賣投入資金、流量、人力等多方面的資源，支持百度外賣做大做強。

(旺報)