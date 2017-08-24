陸電信3雄很會賺 上半年日賺18億

大陸3大電信營運商的半年報陸續出爐，每天海撈4.29億元（人民幣，下同）獲利，折合新台幣約18.8億元，其中光是中國移動（00941-HK）一家就囊括8成的獲利，堪稱大陸電信獲利王。面對5G時代的來臨，包括中國移動、中國聯通（00762-HK）與中國電信（00728-HK）都已開加足馬力展開部署工作，紛紛在多個城市進行先期試驗，希望盡快邁入商轉化。

(旺報)