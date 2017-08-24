世大運》楊俊瀚百米決賽 小布瑞爾實力最強

2017世大運田徑項目24日進入第2天賽程，中華隊楊俊瀚（藍衣）在男子100公尺準決賽跑出10秒2的成績，進入決賽。中央社記者吳家昇攝 106年8月24日

台灣「飛毛腿」楊俊瀚，晚間在台北田徑場男子100公尺準決賽跑出10秒20的新全國紀錄，分組冠軍晉級決賽，但他將碰到美國總教練布瑞爾的兒子小布瑞爾以及日本名將多田修平的挑戰。

台北市晚上下起不小的雨勢，田徑場濕滑，楊俊瀚在鳴槍後一度落後，但在45公尺以後追上，最終改寫自己保持的10秒22全國紀錄，分組第一進入決賽，同時技壓小布瑞爾與多田修平等人。

楊俊瀚將在8點40的決賽於第4跑道登場，拉脫維亞選手維柯在第5跑道，日本名將多田修平第7跑道，小布瑞爾第9跑道，另一位美國好手柯林斯第2跑道，南非選手羅托第3跑道，牙買加選手理查第8跑道，迦納選手葉博在第6跑道，各各實力出眾，當中又以小布瑞爾在今年的NCAA田徑錦標賽跑出9秒93最佳。

(中時電子報)