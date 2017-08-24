稻米補貼案將宣判 泰前總理盈拉面臨最高10年徒刑

2017年8月1日，泰國前總理盈拉前往最高法院出庭的檔案照。（美聯社）

泰國前總理盈拉因任內稻米補貼計畫，導致國庫虧損嚴重，被依瀆職罪名起訴，泰國最高法院25日將宣判，結果備受矚目。盈拉若被判有罪，將面臨最高10年有期徒刑，但必然會引起其支持者紅衫軍的強烈不滿。

鑑於紅衫軍已準備有所動作，泰國軍警嚴陣以待，阻止紅衫軍進入曼谷。盈拉24日在臉書po文，呼籲支持者勿前往，因為「就像安全官員一直說的，可能會有第三方煽動混亂」，她擔心支持者有安全之虞。

泰國軍隊已在通往曼谷的主要幹道及泰國最高法院區域設置路障，防止紅衫軍湧入曼谷及最高法院範圍，但預料仍會有約3000人屆時在法院外出現，多達4000名警員屆時將會戒備。

盈拉在總理任內以市價2倍的價格，向泰北稻農收購稻米，導致國庫虧損高達6000億泰銖(約台幣6002億元)。國家肅貪委員會認為此舉涉及賄選，在2015年年初控告穎拉，盈拉該年3月被依瀆職罪名起訴。

盈拉若被判有罪，將面臨最高10年有期徒刑，但必然會引起支持者紅衫軍的強烈不滿。多數分析人士認為，從案件的調查進展來看，盈拉被判有罪的可能性較大，而量刑輕重和是否緩刑成為各方關注焦點。

首先最高法院會判決罪名是否成立，罪名成立的話，就會再宣布如何量刑。如果法院判決罪名不成立，起訴就會被立刻撤銷。

(中時)