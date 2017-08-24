「生育斷崖衝擊」 韓人口減少可能加快十年
南韓《中央日報》24日報導說，今年上半年，南韓新生兒人數減至20萬名以下，史無前例。南韓統計廳預測稱，若這種趨勢持續下去，人口開始減少的時期將比起初預想的時期——2032年提前十年左右。
據南韓統計廳23日稱，今年1月-6月新生兒總人數為18.85萬名，以今年上半年為基準，達到了歷年最低值。若與達到21.5萬名的去年上半年相比，今年1月-6月新生兒總人數減少了2.65萬名（12.3％）。今年6月一個月出生的嬰兒為2.89萬名，達到歷年6月的最低值。
此外，每名育齡婦女（15歲-49歲）一生所生育的嬰兒總數——總和生育率也正在逐漸下降。第二季度（今年4月-6月）總和生育率為0.26名，若單純以年度為基準換算就是1.04名。若按這種趨勢，可能會低於歷代最低值（2005年為1.08名）。現在即將出現這種「生育斷崖」，因此現有的人口預測也不可避免地要進行修改。
南韓統計廳人口動向課長李智妍（音）表示，「統計廳的『未來人口推算（2015年-2065年）』判斷認為，人口開始減少的時期是2032年，但若新生兒人數不再增加，該時期可能會提前至2024年。但若考慮到今年上半年的出生趨勢，人口減少時期將提前至2020年代初期」。
南韓專家指出，現在需要綜合性對策，以解決低生育問題。南韓育兒政策研究所政策研究室長權美京（音）表示，「若想解決低生育率問題，南韓政府不僅要鼓勵生育和養育，還要改善就業崗位、居住和青年就業等各種社會問題」。
(中時)
關鍵字：南韓
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