盼了13年！ 藤木直人11月來台開嗓

藤木直人。（圖／welcome music）

45歲日本男星藤木直人在演藝圈走全才路線，日前推出新單曲後將從9月7日起舉辦巡迴演唱會，且這回不止日本！台灣主辦單位宣布他將於11月17日星期五在台北ATT SHOW BOX開唱，要用音樂與台灣粉絲再相會。

近年來活躍於戲劇舞台，在螢光幕中連續劇與觀月亞里莎、天海佑希、綾瀨遙和中谷美紀的各類型美女電到無法招架的藤木直人，他同時也是個熱愛音樂、可以自己作詞作曲的專業音樂人，從他努力在繁忙的演出工作當中排出時間來舉辦巡迴演唱就可感受。

藤木直人7月19日推出睽違8年的新單曲「Speed★Star」，加碼公布將舉辦「Naohito Fujiki Live Tour ver11.1 ～原点回帰 k.k.w.d. tour～ 」日本巡迴演唱會，預計巡迴日本12個城市舉辦5場演出，以Live House Tour的形式象徵回歸音樂原點的初衷。

這次特地加入台灣場，一方面是他真的太久沒來，另一方面也是想透過這些年來的創作，讓台灣粉絲看看不同的藤木直人，主辦單位welcome music正在努力、看屆時是否能讓台灣粉絲們除了看他在舞台上散發音樂人魅力之外，能否「更近一點」，藤木直人也表示期待來台演出，畢竟距離上回已經是13年前的事情了！

(中時)