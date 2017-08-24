世大運》好想贏韓國！射箭比棒球更難

世大運射箭賽南韓宰制全局。（廖德修攝）

世大運射箭賽今落幕，中華隊在反曲弓男女團體、女子個人都輸南韓。南韓囊括9金，只掉了複合弓男團1金，比上屆自家辦的光州世大運還多1金。中華隊則以4銀1銅作收，比上屆少1金（反曲弓女團），加上昨天複合弓女子個人決賽，4場金牌戰全敗。南韓的射箭為何這麼強？好想贏他們，但這恐怕比棒球更難被台灣打敗。

南韓世大運國手金優鎮、李承潤、崔美善等大都屬於職業隊，平常要參加水準很高的職業聯賽，而這些職業隊是由政府和企業支持。加上小學體育課就有射箭課程，運動人口相當普及，自然能挑出良質美材加以硺磨。

有了健全的職業聯賽，嚴格的訓練也相當重要，尤其心理素質。金優鎮表示，曾聽前輩說過，以前的教練會把小蛇放進選手口袋，藉以磨鍊膽識。所幸現在已經沒有這種魔鬼訓練，代之而起的是運動科學的輔助，用更先進的方法協助選手強化體能和心理素質。

職業化的制度加上先進的運動科學，就是南韓射箭強大的主要原因。不誇張，曾有國內射箭人士說，南韓隨便來一支某個市公所的射箭隊，實力往往就很強大。

反觀國內射箭人口不夠普及，職業聯盟和企業隊講了多年仍在原地踏步，運科輔助也還須再加強，尤其心理素質更是關鍵。中華隊教練倪大智就說：「緊要關頭8分箭（失誤）就出來了。」女子第一高手譚雅婷也承認心理素質還不夠強，以致表現起伏不定。

(中時電子報)