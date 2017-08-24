世大運》好想贏韓國！射箭比棒球更難
世大運射箭賽今落幕，中華隊在反曲弓男女團體、女子個人都輸南韓。南韓囊括9金，只掉了複合弓男團1金，比上屆自家辦的光州世大運還多1金。中華隊則以4銀1銅作收，比上屆少1金（反曲弓女團），加上昨天複合弓女子個人決賽，4場金牌戰全敗。南韓的射箭為何這麼強？好想贏他們，但這恐怕比棒球更難被台灣打敗。
南韓世大運國手金優鎮、李承潤、崔美善等大都屬於職業隊，平常要參加水準很高的職業聯賽，而這些職業隊是由政府和企業支持。加上小學體育課就有射箭課程，運動人口相當普及，自然能挑出良質美材加以硺磨。
有了健全的職業聯賽，嚴格的訓練也相當重要，尤其心理素質。金優鎮表示，曾聽前輩說過，以前的教練會把小蛇放進選手口袋，藉以磨鍊膽識。所幸現在已經沒有這種魔鬼訓練，代之而起的是運動科學的輔助，用更先進的方法協助選手強化體能和心理素質。
職業化的制度加上先進的運動科學，就是南韓射箭強大的主要原因。不誇張，曾有國內射箭人士說，南韓隨便來一支某個市公所的射箭隊，實力往往就很強大。
反觀國內射箭人口不夠普及，職業聯盟和企業隊講了多年仍在原地踏步，運科輔助也還須再加強，尤其心理素質更是關鍵。中華隊教練倪大智就說：「緊要關頭8分箭（失誤）就出來了。」女子第一高手譚雅婷也承認心理素質還不夠強，以致表現起伏不定。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。