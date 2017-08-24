世大運》田徑場專業播報員來自對岸

由國際田總推薦來台的世大運田徑場專業播報員陳晨。(世大運執委會提供)

一字一珠、抑揚頓挫，台北世大運田徑主場館、現場中文播報員陳晨有條不紊解說著。他來自中國大陸，是國際田總(IAAF)華語官方播報第一人。

「能夠幫助大家愉悅地、自在地融入、享受看懂比賽是件很開心的事。」現年31歲的陳晨，資歷顯赫，中國傳媒大學播音主持藝術科系畢業，擔任田徑播報員已10年，2008年北京奧運、2011年深圳世大運、2014年南京青年奧運和2015年北京世界田徑錦標賽等重要國際賽事，他的聲音都沒有缺席田徑主場館。

由於2017台北世大運組委會委請國際田總推薦田徑項目播報人選，陳晨身為華語播報領頭羊，順理成章到臺灣擔綱田徑項目現場中文播報。還有英文播報員、現場DJ跟現場賽事導播都是國際田總推薦人員。

陳晨表示，「為了要照顧台灣觀眾，措辭口音上，盡量不用特別標準的普通話，用語上可能得包容一些，因為很多習慣用的，我一時改不過來，但像最基本的術語，米換成公尺，這我一定會注意的。」

這是陳晨第3次來台，過去兩次都是環島旅遊，他很喜歡台灣，所以能協助台灣舉辦史上最大的國際體育盛會，感到與有榮焉。

台灣知名的田徑現場播報員李秀美，這次在旁輔助，主要負責介紹地主選手出場，她說，「在他旁邊學到太多了，別看他年紀輕輕，資歷太驚人。最讓我佩服是他非常用功，記憶力跟學習能力很強，很多資料都在他腦海裡，看到選手都能很快反應和解說，這是現場播報最難處之一。」

陳晨謙虛表示，中國這些年舉辦賽事較頻繁，才有較多機會，「當然我現在還年輕，也還在學習。」他建議未來想進入這領域的年輕朋友，首先一定要絕對熱愛，然後努力去懂這項目，「所謂的懂，是指懂人的情懷和心情，懂運動員的不容易，懂運動的貢獻、價值和份量，再開始鑽研博學，再談奉獻精神。」

(中時電子報)