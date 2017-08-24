兩岸交流30年 陸委會邀陸官員學者參與研討會

陸委會主委張小月24日表示，今年是兩岸交流30周年，陸委會、交通部下半年將舉辦一系列活動，將邀請總統蔡英文出席「兩岸交流30周年回顧與前瞻研討會」。

巴拿馬6月與台灣斷交後，陸委會曾表示不排除調整兩岸政策。對此，張小月表示，不論兩岸或國際情勢變化都很快，相關狀況都有掌握，但未有最後結論，仍在評估。

張小月表示，交流30周年系列活動包括由陸委會主辦的兩岸交流30周年回顧與前瞻研討會、106年民間團體兩岸交流研討會、台商張老師回顧暨展望座談會、兩岸交流30周年活動－小三通回顧與展望研討會、兩岸經貿交流回顧與前瞻國際研討會等。

小三通回顧與展望研討會計劃9月30日於金門舉辦。據了解，陸委會委託金門大學積極邀請大陸學者等相關人士與會。張小月也歡迎大陸官員、學者參加系列活動。

她表示，金門、馬祖等離島扮演兩岸交流重要角色，陸委會會與相關部門互助合作，確保小三通正常運作，航線正常來往，檢查程序更便捷、簡化、有效率。

(旺報)