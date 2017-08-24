擔心北韓搗彈 日本高中取消赴關島交流行程

自從北韓船出擁有可以打到關島的飛彈後，不只關島當地民眾人心惶惶，連日本人也怕了，因此取消前往關島當地的交流活動。

日本共同社24日報導指出，據24日採訪日本大分縣立大分豐府高中（大分市）得知 ，北韓宣佈向關島近海發射飛彈計劃後，該校取消了原定10月赴關島修學旅行的計劃，這是日本教育第一線因擔憂北韓發射飛彈而造成的具體影響首次顯現。

該校稱，「為確保學生安全和消除家長擔憂而決定取消活動」，目前已將目的地改為日本國內，正在討論新的地點和日程。

據日本文部科學省稱，計劃9～11月前往關島修學旅行的高中和專科學校為全國9個都道縣共12所學校。據悉，其中另一所學校和大分豐府高中一樣決定取消行程。

據大分豐府高中稱，原計劃前往關島的是高二280名學生。按計劃，他們將於10月下旬與當地大學生等進行文化交流。雖然日本外務省並未發佈注意安全等危險信息，但該校基於緊迫的國際局勢而在出發約2個月前的本月21日決定取消該計劃。

有關赴海外修學旅行，日本文科省表示，「作為文科省並未給出具體指針，交由各學校自主判斷」。北韓本月宣佈考慮向關島近海的海上發射新型中程彈道飛彈的計劃。雖然也有跡象顯示北韓在摸索與美國對話的可能性，但能否緩和緊張局勢還難以預料。

(中時)