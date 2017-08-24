《紅衣小女孩》續集明上映 小S扮「紅衣天后」力挺
《紅衣小女孩2》8月25日即將上映。楊丞琳、許瑋甯等眾演員透露已包場號召親友到戲院支持，高慧君說自己有個原住民藝人的line群組，「說好要全部穿紅色衣服一起去看」。
上映倒數，演藝圈許多明星也「身穿紅衣」在社區網站po照片表達支持。例如小S在半夜穿上紅衣，陰森搭電梯拍照上傳，在臉書上寫下：「不要搭電梯也不要照鏡子。」
導演程偉豪表示，這次《紅衣2》的格局、內容故事、演員都提升許多。問到票房若開出紅盤要如何慶祝？「不如讓楊丞琳和許瑋甯泥漿摔角，高慧君則敲邊鼓說：「那我可以當裁判！」，黃河開玩笑答：「我只好迴向給各位觀眾。」
最後演員們決定，若票房理想，就讓黃河和演虎爺的小鮮肉吳念軒打赤膊上陣謝票；「紅衣三媽」楊丞琳、許瑋甯和高慧君則意思意思說：「那我們就打赤腳好了。」
(時報周刊)
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