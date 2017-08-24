世大運》終於贏南韓 中華男籃驚險3連勝

台北世大運男子籃球比賽24日台韓之戰，中華隊陳盈駿快攻上。（鄭任南攝）

陳盈駿24日肩負著帶領中華男籃擊敗南韓的重任。(2017世大運組委會提供)

(09：52更新)徹底擠爆台北小巨蛋的中華男籃遭遇南韓大戰，24日晚間狂熱登場，滿場球迷無不想要看到中華隊擊敗南韓，中華隊也沒讓大家失望，靠著陳盈駿26分、10助攻，最後以80比76力挫南韓，搶下預賽3連勝(1敗)。

從開賽前球員介紹，滿場觀眾就給南韓龐大噓聲，反觀介紹中華隊歡聲雷動，尤其是介紹陳盈駿出場時，歡呼聲更快把台北小巨蛋屋頂掀翻，不過開賽表現最佳的中華隊球員，還是一開始就投進三分外線的陳冠全。

陳冠全包辦中華隊前5分，機著黃聰翰投進三分球，陳盈駿、李愷諺各1次抄截後快攻取分，中華隊士氣高漲，一度領先到7分，可是南韓馬上發動擅長的三分火力追上，打完第1節，中華隊僅領先南韓1分。

不過南韓第2節祭出嚴密防守，造成中華隊頻頻失誤，南韓反超5分，但在上半場還剩4分05秒，南韓前鋒全泫雨被吹違反運動道德犯規，黃聰翰穩穩罰進兩分，加上范士恩切入上籃，中華隊再次取得1分領先。

接著中華隊換成陳盈駿連取5分，可是南韓也連進3球，幸好李愷諺在上半場還剩20秒時投進三分外線，幫助中華隊追成40比40平手，李愷諺更在上半場結束同時投進壓哨三分球，中華隊反以43比42超前。

來到第3節，中華隊再靠陳盈駿的強大火力，一度領先到8分，此節還剩4分07秒，南韓總教練梁亨碩因為不滿尺度，連被吹兩次技術犯規遭驅逐，奉送中華隊4罰機會，陳盈駿也全罰進了，擴大領先到12分。

沒想到中華隊沒有掌握這麼擴大領先的契機，反而是接連出現不必要失誤，尤其是傷癒復出的蘇奕晉，竟連被吹兩次進攻犯規，讓南韓趁機打出6比0的攻勢追上，前3節打完，中華隊領先差距僅剩6分。

中華隊的混亂局面，到了末節仍沒改善，打到最後7分45秒，姜相才的上籃，幫助南韓反以65比64超前，甚至反以5分領先，幸好中華隊也沒放棄，黃泓瀚與陳盈駿攜手打出11比0，中華隊再次超前，全場氣氛也跟著沸騰。

在全場高呼陳盈駿名字與「MVP」聲浪中，最後48.6秒，陳盈駿站上罰球線兩罰中1，中華隊78比74領先，南韓隨即放進兩分，不過范士恩先在最後20秒投進中距離，接著陳盈駿搶下最後籃板高拋空中，確定中華隊勝局。

(中時電子報)