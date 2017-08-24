假按摩做半套　小姐「手工服務」遭警活逮

經營養生館的陳男涉嫌妨害風化罪，基隆地檢署今偵結，認定證據不足予以不起訴處分。（張穎齊攝）

按摩做半套！1名54歲陳姓男子，在基隆市仁愛區仁一路上，擔任一間養生館的負責人，今年3月28日，1名吳姓男客人到店裡消費，陳男安排了黃姓按摩師來服務吳男，怎料突然遇上警方臨檢，警方破門而入時，發現黃女正在幫吳男進行手淫的半套工作，遂將陳男等人逮捕，陳也被依妨害風化罪起訴，但基隆地檢署今依罪嫌不足不予起訴。

處分書指出，當時吳男到陳的店裡消費，起初先付了1300元給站在櫃台的陳男，經陳男安排後，讓黃女還為吳男按摩服務，2人到了房間後，吳男便直接說「我要做半套！」於是加付了500元給黃女，做半套服務。

孰料，警方於當天登門臨檢，一進到房間時，便發現黃女正在幫吳男的生殖器上下滑動，明顯從事手淫性交易，並將陳男及相干人等逮捕歸案問訊。

「完全不知情！」陳男辯稱，他的公司有規定小姐不能做半套及全套的性交易服務，店內只有做油壓全身按摩，收費每節1300元，小姐抽成700元，對於他們在做半套服務的事，一概不知情。

吳男則稱，是陳男向他介紹純按摩是1300元，半套是500元，他才會將1800元付給黃女。而黃女則表示，是吳男一進房就說「半套要付多少錢」，她才會答應要服務。

經檢方調查，認為吳男和黃女供述的情節不符，又查無積極之證據足認陳男有何媒介性交及猥褻的犯行，予以陳男不起訴處分。

(中時)