美議員：馬蒂斯訪烏克蘭 為提供致命性武器創造可能

自從2013年底烏克蘭親歐派民眾不滿親俄派總統所為，將總統推翻下台後，烏克蘭就陷入動亂，2014年初不滿親歐派臨時政府所為，克里米亞公投通過加入俄國，頓內茨克和盧甘斯克兩州宣布獨立，烏克蘭中央政府出兵，俄國在背後暗中供應武器給這兩州，美國雖然也提供武器給烏克蘭，卻一直避免提供致命性武器。

俄羅斯衛星通訊社24日報導指出，共和黨籍美國參議員麥肯23日表示，美國國防部長馬蒂斯對烏克蘭的訪問，為華盛頓向基輔供應致命性武器創造可能。麥肯表示：「馬蒂斯的訪問帶給美國又一次修正烏克蘭政策和援助防禦性致命武器的機會」。他在聲明中表示，基輔「需要這來維護自己的主權和領土完整」。

他還指出，供應武器旨在確保穩定，並且是實現和平的必要措施。

(中時)