日韓企業既競爭又合作 在亞洲開展業務

據日本共同社24日報導，儘管日本與南韓兩國關係嚴峻，但日韓企業攜手在亞洲等地第三國開展合作項目的案例不斷增加。日韓企業圍繞大型基建項目的訂單及家電產品市場份額的競爭十分激烈，但另一方面出現了聯手發揮各自的優勢、共同開展業務的動向。

日本共同社記者造訪了日韓企業設立合資公司，與歐美抗衡進行資源開發的印尼當地。據報導，位於赤道的印尼中部蘇拉威西島上約千人居住的漁村「Uso村」內，矗立起有著巨大儲罐的液化天然氣（LNG）工廠。東吉-斯諾羅液化天然氣公司（DSLNG）社長西村智昌幹勁十足地稱：「非產油國之間合作的項目將發揮巨大能量。」

該公司是日本三菱商事和南韓天然氣公社聯合印尼企業成立的，年產LNG200萬噸，運往日本及南韓。儘管作為LNG工廠規模較小，但LNG進口量全球第一的日本和第二的南韓攜手進行開發，沒有歐美石油巨頭的參與投資。

參與公司設立的三菱商事能源業務部門顧問志村孝信表示：「即使參與石油巨頭的業務，也不被重視學不到經驗。透過日韓和印尼合作可在該市場提升存在感。」

志村在計劃階段就與南韓方面員工交換意見，大家對飲啤酒和威士忌混合的「炸彈酒」。志村回顧稱：「儘管日韓文化有差異，但在印尼則更多時候感到很相近。注重義理和人情方面是相同的。」

工廠內有日韓員工常駐，食堂裡既有和食也有南韓料理的菜譜。南韓天然氣公社出身的鄭樹根說：「同甘共苦的夥伴關係很強大。我們得以互相提高技術能力。」

據日韓經濟協會稱，日韓企業在第三國開展的合作項目在全球有87個。資源開發及基建業務方面有日韓的商社及廠家參加。開展業務的地區包括中東及南美等十分廣泛，但亞洲就有30多個項目，占比最高。

該協會專務理事是永和夫表示：「即使在日韓關係嚴峻的狀況下，雙方在商務世界不斷推進業務。」

(中時)