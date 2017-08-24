世大運》中華女桌團體賽勝北韓晉4強 至少獲銅牌

陳思羽於決勝點擊敗北韓選手，帶領中華女桌晉級4強，至少穩奪銅牌。(本報系資料照)

中華女桌今(24日)晚對北韓團體8強賽，靠陳思羽在決勝的第5點擊敗對手，晉級4強賽，至少獲得銅牌。4強賽將與南韓交手。

中華與北韓之戰拚戰激烈，陳思羽第1點0比3落敗，第2點陳怡靜3比1扳回一城，第3點陳先知3比2勝出，第4點陳怡靜1比3不敵對手，雙方前4點各拿下2點，於第5點爭奪4強門票。

第5點由陳思羽對戰第2點敗給陳怡靜的北韓選手Kim Song I，雖然陳思羽第1局以8比11落敗，但第2、3局連下兩城，可惜第4局10比12被追成2比2，被迫第5局決定勝負，結果陳思羽在這局展現大將之風，一路取得領先優勢，最終以11比8擊敗對方，拿下致勝點，帶領中華女桌闖進4強，篤定至少獲得銅牌。

中華女桌明晚6時迎戰南韓，爭取金牌戰門票。

(中時電子報)