開學前收心操！早起來大魯閣無限暢打
「天哪！竟然要開學了」一眨眼，暑假只剩最後一週，是否因即將開學而鬱鬱寡歡呢？看到莘莘學子們，正為「開學前症候群」所困擾，大魯閣棒壘球打擊場推出《熱血返校日•擊出好心情》活動，讓學生在開學前夕，能盡情運動當作收心操，還免費贈送一組可口的阿華田營養早餐組(阿華田營養麥芽麥片25g×4包)唷！
於8/25(五)-8/31(四)期間，只要在中午12：00前，到大魯閣棒壘球打擊場出示學生證，即能享指定球道無限暢打的VIP優惠，讓你藉由揮棒甩掉壓力、甩掉憂鬱！當然，許多學生在暑假都會「生理時鐘」大混亂，偏偏開學後又要每天早睡早起，因此為鼓勵學生早起運動，只要在活動時段來館，大魯閣加碼贈送阿華田營養早餐組，讓你早起運動後，還能搭配營養可口的阿華田早餐！
不只有棒壘球，大魯閣保齡球館同樣祭出球局免費打的優惠，學生族在活動期間中午12：00前來館並秀出學生證，即免費送保齡球1局與阿華田營養早餐組1組等優惠，不僅讓你能在冷氣房內揮灑熱血，還能把握暑假的最後時光做最後衝刺，迎接開學季的到來。
隨著開學季即將到來，大魯閣夏日年中慶活動也進入最後階段，為了回饋大魯閣的忠實球友，活動期間凡會員單筆提領15枚代幣或兌換大魯閣棒壘球打擊場熟客券2張者，現場免費送阿華田營養麥芽威化餅Mini分享包1袋，而兌換6張大魯閣保齡球券或2張30分鐘包道券的球友，同樣享有該優惠！還在等什麼？快來大魯閣將暑假畫下一顆完美句點吧！
(中時電子報)
關鍵字：大魯閣打擊場
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