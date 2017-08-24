掰了台灣廢咖男星 渡邊直美宣布有新對象了！
被封「棉花糖女神」的台日混血女星渡邊直美去年底自曝對台灣男星博焱有好感，豈料今年4月兩人驚傳斷聯，博焱還上節目大爆分開主因是「怕被她吃掉」，還說朋友虧他「牙一咬就過」，引來直美粉絲圍剿，近日渡邊直美因新劇《神奈小姐！》人氣大漲，今(24日)她在節目中大方分享有新的暗戀對象，看似新戀情有望。
曾演出《終極三國》的男星博焱先前上節目大談與渡邊直美無法發展戀情主因，他稱女方太肉慾，擔心自己被吃掉，才拒絕女方邀他遊日，引來網友砲轟他靠直美炒新聞，綜藝天王吳宗憲也虧博焱「這輩子最紅就是靠渡邊直美」，酸他別再當廢咖，而博焱對此事後已鄭重道歉。
而遭博焱中傷的渡邊直美，最近在新劇《神奈小姐！》演技備受肯定，今早更在晨間節目聊到有新的曖昧對象，對方是劇組裡的燈光師，不善言辭但十分溫柔，有次一行人到海邊拍外景，燈光師還會刻意製造出陰影，讓直美乘涼休息，使她甜蜜在心頭，期待能有好發展。
(中時電子報)
關鍵字：渡邊直美
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