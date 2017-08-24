里長牌泡菜、臘肉 樹林圳民里打造五星級共餐饗宴
五星級共餐！樹林區圳民里長王墘平日熱衷美食，不僅嚐遍各式佳餚也喜歡親手料理，研發獨門泡菜、臘肉，為了讓銀髮族吃的無負擔，不斷改良降低鹹度，兼顧美味與健康，烹煮時放入新鮮蔬菜與臘肉烹煮到軟爛，讓共餐長輩吃過都說讚！
王墘的臘肉傳承古法製作，鹹香中帶著甘蔗風味，製作工序繁雜，臘肉需先調整鹹度、加入玉桂粉醃製入味，再一一掛上特製烤架，以甘蔗煙燻8小時低溫烘乾才大功告成，耗時又耗工，王墘笑說，看著長輩們一口接一口，大快朵頤，這些辛苦都不算甚麼。
除了臘肉，王墘自製的各式泡菜也是拿手絕活，堅持手工自製醃料、醬料，以釀、泡的繁複熟成方式取代半成品醬料，只送不賣，除了拿來老人共餐，每逢過年過節更分送鄰里及弱勢，充分發揮里長關懷社區精神。
愛吃又愛煮的王墘，更經常在老人共餐時展現廚藝，每逢共餐日即起個大早，前往市場挑選新鮮食材，共餐菜色六菜一湯有魚有肉，菜色多變，還將樹林特產紅麴入菜，色香味俱全，被喻為是五星級共餐！
(中時)
關鍵字：臘肉
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