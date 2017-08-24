世大運》牙買加佛比絲奪女百米金牌

牙買加女將佛比絲奪世大運百米金牌。(翻拍網路)

牙買加不愧是短跑王國，雖然波特已高掛戰靴退休，但佛比絲24日晚間以11秒18奪得世大運女子百米金牌。

佛比絲雖然起跑速度不是最快，但位於第四跑道的佛比絲憑藉著絕佳爆發力與速耐力，在中段賽程迎頭趕上，最終輕鬆奪冠，捍衛了牙買加短跑王國美名。

義大利選手席拉賈雅以11秒31拿下銀牌，瑞士女將寇菈以11秒33得銅。

(中時電子報)