世大運》戴資穎不用上 羽球混團篤定得牌

世大運羽球團體賽8強賽，中華隊24日晚間與俄羅斯交手，中華隊男雙李洋（後）、李哲輝（前）以2比0，拿下第三點，也確定中華隊羽球團體賽事晉級4強。中央社記者徐肇昌攝 106年8月24日

由「世界球后」戴資穎領銜的中華羽球隊，24日在臺北世大運混合團體賽續以摧枯拉朽之勢闖關，晚間小戴第4點單打不用上場，混雙王齊麟／李佳馨、男單許仁豪、男雙李洋／李哲輝就以擊敗俄羅斯對手，讓中華隊以3比0提前晉級4強，至少並列銅牌，追平我國在世大運羽球混團項目的最佳成績。

中華隊在2011、2013年兩屆世大運羽球混團項目，都順利挺進4強，可惜最後都沒進入金牌戰，這次則要與泰國vs.香港的勝方爭奪決賽門票。

中華隊在本次世大運羽球有壓倒性優勢，24日下午於最後1場預賽遭遇巴西，由於實力相差一大截，不須將小戴排入出賽陣容，就以5比0完封對手。進入到8強淘汰賽階段，按賽制5戰先搶到3點就提前勝出，原本排在第4點女單的小戴最後根本也不用上場，坐在場邊當啦啦隊即可。

(中時電子報)