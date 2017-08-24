搭乘台灣好行鹽鄉線　七夕送好禮

台灣好行鹽鄉濱海線串聯雲嘉南濱海地區景點，包含布袋高跟鞋教堂、北門水晶教堂，雲管處推出七夕活動，招待情侶免費搭乘。（莊曜聰攝）

七夕將至，雲嘉南濱海國家風景區管理處在8月28日到9月3日7天，每天將免費招待7對情侶，免費搭乘台灣好行鹽鄉濱海線遊輪式列車，可暢遊雲嘉南濱海地區的浪漫景點，並送出以水晶教堂、高跟鞋教堂圖樣設計的幸福鹽袋1組，有意願的民眾可上「雲嘉南好好玩」臉書粉絲團了解。

雲管處處長徐振能表示，北門水晶教堂及布袋高跟鞋教堂，是知名度相當高的兩大教堂造景浪漫景點，台灣好行鹽鄉濱海線串連兩個景點，就像是串連牛郎織女的七夕鵲橋，因此選在28日七夕起一個禮拜，推出行銷活動。

徐振能說，目前水晶教堂正在整修中，年底前將會重新開放，周邊的錢來也雜貨舖、北門洗滌鹽工場、北門出張所、景觀鹽湖等已經委外經營，並陸續改裝啟用，未來將會呈現全新風貌，讓沿海地區旅遊再現亮點。

雲管處指出，台灣好行鹽鄉濱海線屬郵輪式列車，上車地點為嘉義市先期轉運中心、嘉義高鐵站及故宮南院，景點包括東石漁人碼頭、高跟鞋教堂、好美里3D海洋世界、北門婚紗美地，每日兩班次，提供遊客預約。

(中時)