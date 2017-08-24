阿嬤熱情跳森巴舞　阿孫擂戰鼓助陣

雙溪區長源社區成立銀髮俱樂部，阿嬤熱情大跳森巴舞。（新北市社會局提供）

長源社區銀髮俱樂部成立同時進行共餐。（新北市社會局提供）

今年75歲的林恆夫住在社區活動中心對面，他說一整排屋子都是老人，只有假日子孫才會回來玩。（新北市社會局提供）

新北市雙溪區長源社區於今（24）日成立銀髮俱樂部，為了歡慶俱樂部成立，高齡80多歲的阿嬤，穿著比基尼舞衣，頭頂高聳翎羽，舞出熱情澎湃的森巴舞，一旁的柑林國小學生擂起戰鼓助陣，頓時俱樂部的阿公阿嬤嗨翻天。

長源社區理事長黃正夫表示，早年村民採礦維生，有過一番榮景，但如今年輕人都往外發展，社區剩下年老的長輩，像社區活動中心前面一排平房，居住者多是獨居老人，兒孫都要假日才會回來探望，非常感謝市府成立銀髮俱樂部，補助購置許多運動器材和娛樂設備，以後老人家就可以常到俱樂部泡茶、開講、運動、跳舞，還可以一起共餐。

為了讓社區再度活絡，長源里長陳資郎和擔任社區總幹事的太太石雅渝，於99年成立柑腳阿嬤森巴舞團，今年已85歲的石柯斷成為第一位團員，她也是石雅渝的母親，看著女兒為了讓社區阿嬤重尋生活樂趣的苦心，石柯斷開始揪團左鄰右舍同伴參加。

石雅渝為了教阿嬤跳森巴舞，先向馬來西亞老師學習，再透過社區年輕人一起教導，連她兒子都拉來學習，阿嬤終於慢慢舞動起來，甚至自己縫製舞衣，將以前採礦用的鏟、鍬，設計圖騰揹在身後，有如森巴舞原始非洲土著的裝扮，更彰顯柑腳傳統採礦文化的意涵。

今年82歲的阿嬤連王玉美平時熱愛活動，她原來參加松年大學繪畫班、古箏班，也喜歡跳扇子舞和歌唱，在森巴舞成立之後，連王玉美成了舞團台柱，臉上彩妝還堆滿了笑容，扭動起身體，不輸年輕舞者，她笑說森巴舞讓她變年輕了。

社會局主任秘書吳淑芳、雙溪區長劉新民等人參加俱樂部成立儀式，並下場和阿嬤一起跳森巴舞。吳淑芳表示，雙溪老人人口比例超過25％，尤其是長源里更高達30％，為了讓長輩能夠在地就養、健康樂活，市府持續推動老人共餐、銀髮俱樂部和動健康等。

社會局指出，目前全市已有857個老人共餐點，長源社區是第367個成立的銀髮俱樂部，將結合現有社區阿嬤森巴舞團等相關資源和老人共餐，讓有「長壽村」稱號的長源社區長輩更加健康樂活。

(中時)