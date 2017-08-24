台南市文旦王評選　下營文旦急起直追

台南市農業局舉辦文旦評鑑比賽，第一階段果園評鑑結束後，有65位農友晉級第二階段果品評鑑，24日在田間採果進行農藥檢驗。（莊曜聰攝）

下營農會申請產地認證標章，推廣Ａ贏品牌，要與麻豆文旦互別苗頭。（莊曜聰攝）

台南市舉辦文旦王評選已經邁入第3年，24日針對65位參賽農民進行田間採果，檢測無藥物殘留後，再從外觀、甜度、風味等項目進行評鑑，9月將選出最後的優質得主，在這入圍第二階段的65位農友中，有29 位來自下營，下營農會也申請產地認證標章，要行銷在地生產的文旦，有與麻豆一別苗頭的意味。

下營農會總幹事黃冠霖表示，下營與麻豆同為曾文溪流域，土質與水源和麻豆接近，加上土壤為弱鹼性，對種植果類作物有優勢，栽種的文旦品質相當不錯，區內農民種植文旦有近30年歷史，從原先的2個產銷班、60位班員，成長到現在共有6班、255人，栽種面積則有120公頃。

台南市政府舉辦文旦王評選，已經進入第3屆，下營農會積極鼓勵農友參賽，第1屆還拿到最高榮譽的特等獎，證明品質上不輸麻豆文旦，透過栽培技術的進步及妥善的田間管理，「幼齒不一定會輸老欉」，因此今年申請專屬的產地認證標章，向農民收購約10萬台斤文旦，將以「Ａ贏」品牌行銷下營文旦，農會理事長陳錄星說，文旦將繼黑豆、蠶絲、鵝肉後，成為在地四寶。

農業局今天在下營文旦產銷第二班班長陳國益的果園採摘比賽文旦，他種植文旦有14年的經驗，去年曾在文旦王評選中拿下優等獎，今年也嘗試要拚「文旦王」寶座。

(中時)