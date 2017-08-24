看準世大運警力忙 毒蟲專洗劫個工按摩妹
正值世大運期間，新北市各警分局支持維安勤務，41歲羅姓男子因吸毒缺錢花用，前往新北市板橋區信義路某公寓，外籍女子開設的個人色情按摩工作室，按摩後拿出預藏的玩具手槍，洗劫按摩妹隨身財物，以相同手法犯案數起，警方23日晚間循線逮捕羅嫌，訊後依強盜罪移送法辦。
警方調查，羅嫌有妨害風化、毒品等前科，他以相同手法在板橋犯案數起，持玩具槍洗劫個人工作室按摩妹，得手數萬元，警方調閱監視器發現，羅嫌犯案後都會變裝變裝戴假髮逃逸，循線在他土城住處逮捕歸案。
警方查獲犯案衣物、假髮、手機、改造手槍及被害人被強盜等物品，羅嫌後供稱，「因染上毒癮，缺錢買毒，才會鋌而走險。」訊後依強盜罪移送法辦。
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(中時)
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