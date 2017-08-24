被迫接受印度統治70年 喀什米爾學生縱火抗議

位於印度巴基斯坦與大陸交界處的喀什米爾，居民多半是伊斯蘭教徒，依照當年英國結束對南亞次大陸殖民前的蒙巴頓方案，該處應該加入巴基斯坦，但當時喀什米爾邦的統治者自己是印度教徒，選擇迎來印度政府，結果導致喀什米爾有超過一半的地區和人口自從1947年以來，70年都受印度統治，不少當地民眾對此不滿，爭取加入巴基斯坦或獨立，但遭到印度殘酷血腥的鎮壓，結果民眾並沒有因此就畏懼低頭，於是一場簡單的升起印度國旗儀式，也引來當地學生的縱火抗爭。

據《印度斯坦時報》報導，當地時間週三（23日），在印控喀什米爾地區南部阿南納塔格（Anantnag）一所學院，激動的學生們打斷了一場由喀什米爾警方發起的體育活動。消息人士透露，當天活動包含升旗環節，在印度國旗升起後，學生們陷入暴怒，隨後在校園裡與員警發生衝突。學院院長達爾（AM Dar）表示，「活動開始後不久，學生們很快變得暴力，他們向台上和帳篷放火」。

據報導，學校方面曾要求警方不要在教學時間舉辦活動，因為這會涉及到法律與秩序上問題。不過院長否認過程中學生把印度國旗給燒毀了的傳言。

(中時)