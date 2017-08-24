被迫接受印度統治70年 喀什米爾學生縱火抗議
位於印度巴基斯坦與大陸交界處的喀什米爾，居民多半是伊斯蘭教徒，依照當年英國結束對南亞次大陸殖民前的蒙巴頓方案，該處應該加入巴基斯坦，但當時喀什米爾邦的統治者自己是印度教徒，選擇迎來印度政府，結果導致喀什米爾有超過一半的地區和人口自從1947年以來，70年都受印度統治，不少當地民眾對此不滿，爭取加入巴基斯坦或獨立，但遭到印度殘酷血腥的鎮壓，結果民眾並沒有因此就畏懼低頭，於是一場簡單的升起印度國旗儀式，也引來當地學生的縱火抗爭。
據《印度斯坦時報》報導，當地時間週三（23日），在印控喀什米爾地區南部阿南納塔格（Anantnag）一所學院，激動的學生們打斷了一場由喀什米爾警方發起的體育活動。消息人士透露，當天活動包含升旗環節，在印度國旗升起後，學生們陷入暴怒，隨後在校園裡與員警發生衝突。學院院長達爾（AM Dar）表示，「活動開始後不久，學生們很快變得暴力，他們向台上和帳篷放火」。
據報導，學校方面曾要求警方不要在教學時間舉辦活動，因為這會涉及到法律與秩序上問題。不過院長否認過程中學生把印度國旗給燒毀了的傳言。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。