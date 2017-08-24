世大運》10秒22！楊俊瀚百米奪金
臺北世大運田徑男子100公尺決賽，「台灣最速男」楊俊瀚以10秒22、0.02秒之差氣走南非好手羅托（Thando Roto），奪得金牌，也是我國自「風速女王」王惠珍之後，相隔26年再度於世大運田徑賽奪得短跑金牌（1991雪菲爾世大運），與他稍早在準決賽締造的10秒20新全國紀錄相互輝映。銅牌則是美國奧運名將之子小布瑞爾（Cameron Burrell）的10秒27。
楊俊瀚於決賽在第5跑道登場，旁邊有拉脫維亞、牙買加、美國等多位名將，其中包括了美國總教練布瑞爾的兒子小布瑞爾，以及日本名將多田修平。
鳴槍後楊俊瀚並沒有在第一時間取得領先優勢，但楊俊瀚憑藉著全場觀眾的加油吶喊聲在中途竄出，直到終線的時候才終於以0.02秒些微優勢奪得金牌。
王惠珍曾在1991年的雪菲爾的女子200公尺世大運替中華隊拿下第一面田徑金牌，相隔26年之後，楊俊瀚再次於短距離項目封王。
田徑場上的播報員陳晨不斷高喊這是中華台北的榮耀時刻，也是全場觀眾的主場，此時此刻感動了觀眾，也讓場上選手動容，楊俊瀚高舉雙手望著天空，感受著屬於他的光榮。
(中時電子報)
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