獨居老人提前過七夕 淚眼思念亡夫

一名獨身老人在今日記者會中開心地和志工做出愛心手勢。（周麗蘭攝）

華山基金會服務的不是獨居就是獨身老人，情人節對他們意義不大，甚至沒體驗過，為了帶動老人家感受現代社會氛圍，志工們將於9月14日舉辦為老人家把愛找回來活動，尚缺10萬元經費。

七夕情人節即將到來，許多獨居的弱勢長輩們年輕時也曾是意氣風發、人見人愛，歲月如梭年華老去，身邊的人多已凋零，只剩下皺紋與回憶。

75歲的燕仔阿嬤，其夫20年前逝世，抑鬱寡歡多年，華山自101年開始介入提供關懷訪視服務，鼓勵阿嬤參與活動及春秋季踏青郊遊，生命重新有了色彩。

華山今天邀請老人家們聊聊愛的回憶，燕仔阿嬤淚眼婆娑回憶老伴過世前常帶她去玩，「對我很好」。

已經60多歲仍單身的阿山對婚姻不抱期望，開心地與志工做出愛心手勢。

另名八十歲的阿嬤說，年輕時是靠媒妁之言，父母要她嫁誰她就嫁誰，老伴兩年前中風，她已經顧到沒力氣，才送到安養院。

華山將於9月14日舉辦「華山中秋百老匯」活動，號召義工、善士們一起幫阿公、阿嬤把愛找回來，將邀雲林區260位的弱勢長輩歡渡七夕、享用燭光晚餐式的情人節大餐。

目前仍欠缺15桌經費（每桌6000元），愛心專線05-6328122郭小姐，劃撥帳號22573817 (備註：雲林區圓滿餐會)。

(中時)