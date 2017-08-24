今井繪理子爆不倫人夫議員後 疑車震照流出

今井繪理子被爆不倫已婚議員，還有兩人牽手睡覺的照片外洩。（圖／翻攝自日網）

日網最近流傳一張車震照，女生外型和今井繪理子神似，引來網友猜測。（圖／翻攝自日網）

前日本女團「SPEED」33歲成員今井繪理子，日前被爆和已婚議員橋本健搞不倫戀，還有兩人搭車牽手睡覺、住同間飯店的照片曝光，雖然她強調只有好感沒交往，但仍被罵翻，而今（24日）再有疑似主角為她的車震照流出，引發網友嘩然。

最近日網流傳一對男女在車內激吻、車震時，遭到紅外線偷拍的照片，由於女主角的外型和今井繪理子十分相似，引發網友高度關注，大家開始分析照片的真偽，但主角是否為今井繪理子，目前還無法確定。

而橋本健議員近來也被爆出，疑似藉印刷選舉宣傳刊物為名，挪用政治宣傳費用，而昨（23日）他出席說明記者會時，被問到和今井繪理子的的關係，則拒絕回應，兩人的政壇形象恐怕已大受打擊。

(中時電子報)