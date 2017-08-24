世所僅見》與斷層共處 高公局將拆隧道、填平高架橋

齊柏林所拍攝國道3號「田寮3號高架橋」及「中寮隧道」2000年完工通車時的景況。（高公局提供）

國道3號「田寮3號高架橋」及「中寮隧道」部分路段夾在兩個斷層之間，因此受斷層擠壓及活動影響，結構長期受損，所以高公局規畫長期改善工程，圖為中寮隧道內受斷層抬升影響路面隆起。（張家豪攝）

中寮隧道內受斷層抬升影響，管線受損，高公局改裝活動式管線。（張家豪攝）

再等1年半，台灣即將見證世所矚目的國道工程竣工！交通部長賀陳旦也形容，該工程將成為台灣學習與大自然共處的極佳例證。

高公局今邀請媒體訪視國道3號「田寮3號高架橋」及「中寮隧道」長期改善工程，該路段位於高雄市田寮區，長度約2.4公里，已通車16年（1996年施工、2000年完工），但因部分路段、約500公尺區域，被夾在北面「龍船斷層」與南面「旗山活動斷層」之間，導致橋梁及隧道結構因斷層擠壓與活動，每年往上抬升8公分，及往北位移6公分。

具體影響包括隧道管線受擠壓破損，北上近洞口路面更隆起達130公分，甚至隧道襯砌及拱頂受損，一度落石；高架段也累積水平擠壓90公分，導致「伸縮縫」擠壓損壞，橋墩與橋面連結處（盤式支撐）也位移，高公局前後實施20餘次補救工程、耗費1.7億元維修，仍無法根絕問題，因而催生為期近2年的長期改善工程。

高公局拓建工程處處長郭呈彰解釋，該長期改善工程分兩部分，一是將部分田寮3號高架橋段改為路堤，一是將部分中寮隧道段改為路塹，也就是以柔性結構（路堤、路塹）取代剛性結構（橋梁、隧道），以有效吸納大地擠壓與斷層活動的變形。

郭呈彰說明具體施工細節，將移除北上及南下分別長70公尺及105公尺的隧道體（隧道頂拱與側壁），只留下路面，所以要先將隧道上方約50萬立方米的土石移除，再以機具切割隧道體，以吊車吊走；最後進行邊坡整治、固定，如混凝土格框、石籠、防落石柵及掛網植生等護坡設施，即完成「路塹」。

高架橋部分，郭呈彰指出，將移除北上及南下分別長375、415公尺橋面後，再利用前述挖除的土石，堆高並夯實至25米高度，取代被拆除橋面，即建成「路堤」。

高公局說明，工程已於2017年3月15日開工，預計2019年2月27日完工，工期為715天，目前已執行水土保持、車行箱涵、農路改道等前置作業，施工期間將分階段進行交通管制。

「該路段面臨的自然環境挑戰為世界僅見。」高公局長趙興華指出，地質對公路、橋梁與隧道工程的影響，本就是國內外學術與工程界探討的重要課題；此次施工路段更牽引著兩斷層、橋梁與隧道，四者共同持續影響，將是重要研究案例。高公局副局長吳木富也說明此次工程歷經長期監測、觀察與巡檢，才敢出手。

「整個板塊及斷層的作用方式，就像製作貢丸時，用手擠出一顆球。」台灣世曦公司（任此次工程顧問公司）董事長周禮良也如此解釋大自然的鬼斧神工。他指出，將以攝影、空拍等方式持續紀錄工程，並做成紀錄片、以文圖出版，也會投稿國際期刊。

賀陳旦也強調，期待藉由這次工程讓民眾理解，地質狀態非一成不變，但也並非一籌莫展，可藉由工程努力改善，與大自然和諧共處，同時也能兼顧生態。

高公局指出，除了改善工程，也會進行生態改善工程，以期改善泥岩惡地，再現綠地。高公局將藉由表土保存，收集隧道北洞口開挖的豐富種子庫，混和生態草籽，噴植於新築路堤邊坡；並配合清除銀合歡，於邊坡鋪設雜草抑制席，利用適生原生小苗生長快速的特性進行綠化。

另外，高公局表示，為避免因橋梁改為路堤，造成棲地切割、阻斷動物遷徙，也會在路堤下方，利用排水箱涵設置兩側局部加高的生物廊道、治洪沉沙池，並設置動物逃生坡道，以提供穿越或逃生。

高公局指出，尚有44座國道橋梁跨越第一類活動斷層，依目前監測結果變位不大，並無影響橋梁結構安全，高公局會持續監測。

(中時)