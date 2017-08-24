拒絕與宥勝同台 黃子佼：他自己清楚
黃子佼接下明天微風之夜主持棒，卻爆出他因為私事，堅持不與微風之夜的嘉賓宥勝同台，立場堅定表示「他（宥勝）應該自己清楚。」甚至願意為此交還活動主持棒。
據知，今天晚上近六點，微風轉告品牌方，主持人黃子佼希望宥勝不要走自己主持的紅毯的時段，倘若宥勝出席，那他就不會去。消息傳出後，本已在臉書上預告明天要現身活動的宥勝，也把發文改成活動預告，取消出席。
宥勝經紀人王子得知後，回覆：「沒跟佼哥合作過，不是很了解發生什麼事？不出席微風之夜純屬跟品牌合作內容沒確定，對於活動內容不清楚，加上這兩天才接獲邀約，在時間很趕的情況下，只好婉拒這次的出席。」
其實宥勝長期與品牌方合作，每次有活動邀約必定出席，經紀人也再度澄清：「是時間太趕才婉拒出席，不會因為空穴來風的話與佼哥交惡。」也想弄清楚到底發生甚麼事。
但事實是，黃子佼與宥勝確有私事未理清， 坦言「就是不想訪問他」，但對於兩人間的過節，卻不願多談，「一言難盡，總之是私事，不需要公開，他應該自己清楚！」
黃表示，今天才得知明天活動的嘉賓名單，時間點上確實比較尷尬，但第一時間他即刻向廠商表明可以辭去主持棒，「我願意請辭，但就是不想訪問他。」
他也說，人在江湖，一定都有些恩怨，外界不清楚，也沒有甚麼好多說，他過去也因小S的關係，為了避免尷尬，有些通告與活動確實不能去，他說「這就是我們的私事。」
(中時)
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