楊俊瀚跑出世大運史上台灣男子田徑第1金

世大運男子100公尺決賽，我國好手楊俊瀚跑出10秒22勇奪金牌，創下我國參賽世大運史上第1面田徑賽男子金牌，全國田徑協會表示，這是我國58年來的第1面男子金牌！

今晚的男子百公尺決賽，楊俊瀚排在第5跑道出發，開跑就在領先群，一路保持優勢不被超越，直到終於前他迅速以頭壓線勝出，拿到我國苦等多時的男子田徑賽金牌。

我國曾在1991年世大運由風速女王王惠珍奪下女子200公尺金牌，男子選卻跑不出金牌，如今由楊俊瀚彌補這個遺憾，他預計可以獲得額外加碼到220萬元獎金。

(中時)