葉俊榮督導6大維安工作 處置失當將嚴予究責

中時
中國時報記者／
葉俊榮督導6大維安工作 處置失當將嚴予究責
內政部長葉俊榮今日再次前往中央安全指揮中心督導各項維安整備工作。(林郁平翻攝)
葉俊榮督導6大維安工作 處置失當將嚴予究責
葉俊榮聽取警政署長陳國恩對相關安全維護部署簡報。(林郁平翻攝)

內政部長葉俊榮在今(24)日行政院會後，再次前往警政署世大運中央安全指揮中心督導各項維安整備工作。葉俊榮特別針對接下來的賽事活動與閉幕典禮，提出「加強預警情資蒐報」、「鐵腕執法展現決心」、「升級維安部署」、「固守責任區不容突破」、「脫序違法行為依法究辦」及「台北市提出需求事項，中央全力支援到位」等6項安全維護工作重點指示，請各級幹部務必貫徹執行。

世大運賽事預定後天在台北市區舉行競走、滑輪溜冰及半程馬拉松等賽事活動，選手將於市區道路上競技，葉俊榮特別提示應注意選手動線安全及交通疏導管制，以周延警衛安全維護部署。

葉俊榮表示，對開幕典禮當日，襲警、丟擲煙霧罐及其他違法(序)者，台北市警方已陸續查明涉案嫌犯、依法究辦。因此，特別呼籲民眾在後續賽事期間與閉幕典禮，如欲陳抗表達訴求，應保持和平理性，絕不容許再有違法違序滋擾行為；同時，也要求各級主官(管)及分區指揮官應負起責任，固守責任區，不容許有破口，或被突破防線，若處置失當，將嚴予究責，並調整職務。

葉俊榮強調，對於30日的閉幕典禮，請台北市警局強化閉幕典禮警衛規劃，相關維安措施務必要周延到位，確保賽事進行與安全，並將安維部署作為的警衛計畫，提報中央安全指揮中心檢視，以完善警衛安全措施。內政部將本於「中央全力支援，地方全權負責」原則，對北市所提出相關需求事項，全力協調與支援，澈底強化世大運閉幕典禮安維部署，讓世大運安全順利。

(中時)

關鍵字：內政部葉俊榮世大運閉幕典禮維安
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