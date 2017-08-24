葉俊榮督導6大維安工作 處置失當將嚴予究責
內政部長葉俊榮在今(24)日行政院會後，再次前往警政署世大運中央安全指揮中心督導各項維安整備工作。葉俊榮特別針對接下來的賽事活動與閉幕典禮，提出「加強預警情資蒐報」、「鐵腕執法展現決心」、「升級維安部署」、「固守責任區不容突破」、「脫序違法行為依法究辦」及「台北市提出需求事項，中央全力支援到位」等6項安全維護工作重點指示，請各級幹部務必貫徹執行。
世大運賽事預定後天在台北市區舉行競走、滑輪溜冰及半程馬拉松等賽事活動，選手將於市區道路上競技，葉俊榮特別提示應注意選手動線安全及交通疏導管制，以周延警衛安全維護部署。
葉俊榮表示，對開幕典禮當日，襲警、丟擲煙霧罐及其他違法(序)者，台北市警方已陸續查明涉案嫌犯、依法究辦。因此，特別呼籲民眾在後續賽事期間與閉幕典禮，如欲陳抗表達訴求，應保持和平理性，絕不容許再有違法違序滋擾行為；同時，也要求各級主官(管)及分區指揮官應負起責任，固守責任區，不容許有破口，或被突破防線，若處置失當，將嚴予究責，並調整職務。
葉俊榮強調，對於30日的閉幕典禮，請台北市警局強化閉幕典禮警衛規劃，相關維安措施務必要周延到位，確保賽事進行與安全，並將安維部署作為的警衛計畫，提報中央安全指揮中心檢視，以完善警衛安全措施。內政部將本於「中央全力支援，地方全權負責」原則，對北市所提出相關需求事項，全力協調與支援，澈底強化世大運閉幕典禮安維部署，讓世大運安全順利。
(中時)
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