世大運開幕丟煙霧彈陳進添 兩度開庭交保30萬
819世大運開幕式當天，反年改團體在場外抗議，影響各國選手進場，丟擲煙霧罐的飛指部退役少校陳進添，經檢察官偵訊後認為涉犯刑法妨害公務、恐嚇公眾和強制等罪，且有逃亡和串證之虞，24日凌晨向台北地院聲請羈押，法官兩度開庭後，認為無羈押必要，諭知陳進添30萬交保，限制住居且每日至住處轄區派出所報到。
嫌投擲兩枚煙霧罐，前天遭警方傳喚到案的陳進添，警訊時一度否認丟煙霧罐，辯稱被拍到從包包拿出，並往前投擲的東西只是裝水的寶特瓶。但警方出示民眾提供的影片和蒐證畫面，陳才坦承丟擲煙霧罐，並供稱，因為對年金改革及蔡英文政府感到不滿，才從高雄北上到世大運開幕典禮抗議。
(中時)
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