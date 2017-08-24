黃美珠巧思設計 原民圖騰禮服美到不可思議

來義姑娘黃美珠，善用設計巧思，製出一件件盡展部落風情的圖騰禮服。（謝佳潾攝）

目前正值農曆七月鬼門開，礙於民間習俗，婚紗業者只能苦笑遇上淡季中的淡季，但來義鄉一間專門設計原民風的客製化禮服工作坊卻門庭若市、訂單接不完，除有宗教差異影響外，更與設計師黃美珠的巧思有關係，一件件圖騰禮服盡展部落絕美風情。

數十年前，來義姑娘黃美珠正值花樣年華，雖然向母親學得一手製衣好功夫，但不甘就此留在部落做裁縫，毅然決然離開部落到市區打拼、增廣見聞，一路從櫃姐做到婚顧，整日忙著為他人作嫁。1991年，她在家人的期盼下返回部落，而在出走後的再回來，讓她對原民文化有了全新體悟。

黃美珠回部落後開了一家禮服工作坊，繼續她的婚顧事業，而某天她突然發現原民圖騰好美，美到想把她放在禮服上，隨後便拿淘汰的婚紗嘗試改良，而經5年的醞釀後，終於設計出首套原民風禮服，至今21年的產量不僅破上萬套，且還是獨一無二、甚至走上金鐘獎。

「我真的很喜歡設計。」黃美珠說，從小就對設計有興趣，但回到部落後才真正嘗試設計一事，當下便一頭栽入設計的世界，直到此時此刻腦海仍不斷在思考設計案。她為能全心設計原民禮服，多年來持續國內外跑透透參展、觀摩，為自己也為作品增值。

她說，曾經有客人抱怨她的禮服太貴，但貨比三家後還是回頭找她做，原因無他，只因為好看的衣服通常都是做給模特兒穿的，但她做的衣服絕對是給人穿的，而且是專屬的量身打造。

(中時)