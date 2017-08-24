瑞士爆發土石流 8人失蹤
瑞士東南部的格勞賓登州（Graubunden）23日發生土石流，多個村莊居民被迫緊急疏散。瑞士警方24日表示，目前共有8人失蹤，分別來自德國、奧地利和瑞士等國。
靠近義大利邊境的瑞士小鎮邦多（Bundo）23日早晨發生土石流，格勞賓登州警方在聲明中表示：「該州的布雷加利亞（Bregaglia）山谷，有8人在發生土石流時失蹤，至今尚未尋獲。」
據當地媒體報導，約400萬立方公尺的土石滑落村莊，導致村莊周圍的民房和基礎設施慘遭破壞，當局派出直升機救援被困的遊客和居民，已疏散了約200人。
早在6月，該區就已監測到異常地質活動，2個月後果然發生土石流。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。