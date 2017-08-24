瑞士爆發土石流 8人失蹤

瑞士發生土石流，目前有8人失蹤。

瑞士東南部的格勞賓登州（Graubunden）23日發生土石流，多個村莊居民被迫緊急疏散。瑞士警方24日表示，目前共有8人失蹤，分別來自德國、奧地利和瑞士等國。

靠近義大利邊境的瑞士小鎮邦多（Bundo）23日早晨發生土石流，格勞賓登州警方在聲明中表示：「該州的布雷加利亞（Bregaglia）山谷，有8人在發生土石流時失蹤，至今尚未尋獲。」

據當地媒體報導，約400萬立方公尺的土石滑落村莊，導致村莊周圍的民房和基礎設施慘遭破壞，當局派出直升機救援被困的遊客和居民，已疏散了約200人。

早在6月，該區就已監測到異常地質活動，2個月後果然發生土石流。

(中時)