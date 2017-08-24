議員洪玉鳳住對面 台南市鬧區民宅大火三、四樓全毀

中西區大勇街理髮店晚間竄出大火，就位在台南市議員洪玉鳳住家對面。（程炳璋攝）

台南市議員洪玉鳳（粉紅上衣者）見鄰居家發生大火，趕緊上前安撫許姓女屋主（右二）與陳姓男子（左一）情緒，並協助善後。（程炳璋攝）

大火發生在中西區一處住宅區，驚動附近居民，大批消防人員趕到救災。（程炳璋攝）

台南市中西區大勇街一家理髮店24日晚間7時45分傳出三樓火警，老闆娘與朋友倉皇逃出時，3、4樓臥室已成火海，不少居民嚇到逃出屋外，受災民宅就在國民黨議員洪玉鳳住家對面，洪玉鳳也到場關心，幸好火勢及時撲滅無人傷亡，屋主不知起火原因，台南市消防局正調查中。

中西區大勇街一家理髮廳，1、2樓為許姓老闆娘所有，3、4樓則由她的陳姓小叔居住。許婦晚上正結束工作，關店準備休息，附近居民看見3樓竄出火舌，立刻向許姓婦人大喊火災並報案。

許婦與朋友兩人見樓上起火，還在猶豫不決想衝上樓救火，永華義消分隊隊員陳逸誠率先趕到，將兩人先扶出屋外，見屋內還有一隻狗不敢逃出，再入內將狗抱出。

火勢從3樓燃燒至4樓，火舌從窗戶竄出，隨即全面燃燒，警消出動多輛消防車，晚間8時撲滅火勢。

住在3樓的陳姓男子下午外出逃過一劫，他返家見到住處付之一炬，神情愕然，喃喃自語「會是電風扇沒關嗎？不會吧？」。

許女驚魂未定表示，小叔的房間沒有佛廳，自己也不知起火原因。

住家就在火災現場對面的洪玉鳳隨即到場關心安撫，協助許女火警善後，警方也到場圍起封鎖線。

台南市消防局表示，現場無人傷亡，3、4樓已被燒毀，起火原因尚待調查中。

(中時)