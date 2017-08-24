關懷據點經營難 社區人士友情相挺豐富課程
屏縣府近年大力推廣關懷據點，至今縣內計有200逾個據點，每個據點基本每周有一次活動，讓社區長輩同樂、談天、用午膳，而南州鄉同安社區據點今天還特地請來初老樂團及媽媽二胡班前來表演，長輩們看得開心不已，但社區理事長謝政良卻道出：「好險有善心人士大力相挺。」
謝政良說，縣府推動關懷據點的構想是好的，但一個月只補助1萬，這對據點來說相當吃力，光老人家的吃飯錢就不夠了，更別說其他的課程費用，而即使每位長者月繳100元也是入不敷出，且不管據點長者人多人少，都只有1萬塊，實在讓據點的志工有心無力。
他說，因為政府經費有限，據點的開銷支出基本上都要靠志工們合力募款，就連午膳有時也要靠好心民眾幫忙加菜，提出這些問題並非要向縣府喊窮，而是希望縣府在推動政策的同時，也要提出配套措施，免得淪為空有願景但無法落實的狀況。
由校長、老師、退休軍公教組成的初老樂團，是以教育、公益為服務導向，因此當他們得知關懷據點有困難時，義不容辭應邀表演，為據點長者增添課程的豐富度。
(中時)
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