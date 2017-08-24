通俄門調查新進展 發現選前有人企圖安排普丁與川普高階幕僚見面
美國總統川普正身陷疑似選前與俄國有各種私下接觸的「通俄門」指控疑雲當中，相關調查持續進行，如今又被爆出，選前有人企圖安排普丁與川普陣營幕僚見面，恐令他的民調再往下滑。
美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，有消息來源指出，目前擔任副白宮幕僚長的迪爾伯恩（Rick Dearborn）去年曾發一封簡短的電子信件給川普選戰陣營的幕僚，表示有人希望安排川普身邊的高級幕僚人員和俄羅斯總統普丁連結。
該封電子信件並未透漏這位安排者的身分，只稱呼此人為「WV」。有一個消息來源指出「WV」為西維吉尼亞州的縮寫，代表此人可能和西維吉尼亞州政壇有關聯，但該封電郵並未說明此人是否有特殊要求，而迪爾伯恩對這項請求是否有回應也不可得知。
不過同一消息來源指出，迪爾伯恩對請求見面一事抱持質疑態度。
CNN指出，消息來源指出該封電子信件發出時間為去年6月，和川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）、川普女婿庫西納（Jared Kushner）和競選陣營前經理曼納福特（Paul Manafort）去年與俄羅斯代表於川普大廈會面時間相近。
雖然關於這封迪爾伯恩的電子信件的諸多細節都還不清楚，但CNN指出它的存在，顯示俄羅斯可能嘗試另一個切入點和川普陣營接洽，看看對方是否願意與俄國合作一起詆毀並最終擊敗希拉蕊。
對此報導，迪爾伯恩無任何回應，白宮方面也拒絕評論，並且表示不會回應是否選戰陣營有貫徹了該項會面提案。
迪爾伯恩的電子信件與其他兩萬多封川普競選陣營的電子信件於今年夏天，被交給了美國國會的多個委員會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。