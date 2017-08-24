通俄門調查新進展 發現選前有人企圖安排普丁與川普高階幕僚見面

美國總統川普正身陷疑似選前與俄國有各種私下接觸的「通俄門」指控疑雲當中，相關調查持續進行，如今又被爆出，選前有人企圖安排普丁與川普陣營幕僚見面，恐令他的民調再往下滑。

美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，有消息來源指出，目前擔任副白宮幕僚長的迪爾伯恩（Rick Dearborn）去年曾發一封簡短的電子信件給川普選戰陣營的幕僚，表示有人希望安排川普身邊的高級幕僚人員和俄羅斯總統普丁連結。

該封電子信件並未透漏這位安排者的身分，只稱呼此人為「WV」。有一個消息來源指出「WV」為西維吉尼亞州的縮寫，代表此人可能和西維吉尼亞州政壇有關聯，但該封電郵並未說明此人是否有特殊要求，而迪爾伯恩對這項請求是否有回應也不可得知。

不過同一消息來源指出，迪爾伯恩對請求見面一事抱持質疑態度。

CNN指出，消息來源指出該封電子信件發出時間為去年6月，和川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）、川普女婿庫西納（Jared Kushner）和競選陣營前經理曼納福特（Paul Manafort）去年與俄羅斯代表於川普大廈會面時間相近。

雖然關於這封迪爾伯恩的電子信件的諸多細節都還不清楚，但CNN指出它的存在，顯示俄羅斯可能嘗試另一個切入點和川普陣營接洽，看看對方是否願意與俄國合作一起詆毀並最終擊敗希拉蕊。

對此報導，迪爾伯恩無任何回應，白宮方面也拒絕評論，並且表示不會回應是否選戰陣營有貫徹了該項會面提案。

迪爾伯恩的電子信件與其他兩萬多封川普競選陣營的電子信件於今年夏天，被交給了美國國會的多個委員會。

(中時)